La célèbre actrice et mannequin américano-canadienne Pamela Anderson s’est marié une sixième fois. L’annonce a été faite par elle-même au média Daily Mail. Elle aurait contracté ce dernier mariage avec son garde du corps. La rencontre entre le nouvel époux et la star se serait passée l’an dernier au début du premier confinement. Le mariage s’est passé dans la plus grande discrétion selon les précisions qui ont été apportées par la quinquagénaire au média.

“Je suis exactement là où j’ai besoin d’être”

Il n’y aurait eu ni familles ni amis lors de cette cérémonie particulière qui s’est tenue à son domicile sur l’île de Vancouver, au Canada. On retiendra des propos confiés au média par la mariée que le mariage a été célébré peu avant la fête de la Noël. Elle n’a pas manqué de manifester toute sa joie pour son sixième mariage. « Je suis exactement là où j’ai besoin d’être – dans les bras d’un homme qui m’aime vraiment », a déclaré la star d’Alerte à Malibu.

Son dernier mariage aura duré 12 jours

« Toutes les personnes qui nous connaissent sont heureuses pour nous. Je me suis mariée sur la propriété que j’ai rachetée à mes grands-parents il y a 25 ans. C’est ici que mes parents se sont aussi mariés, et ils sont toujours ensemble. La boucle est bouclée », a-t-elle poursuivi. Notons que ce mariage intervient quelques mois après qu’elle ait divorcé d’avec le producteur Jon Peters. Ce mariage aura été l’un des plus courts de la vie de la star. Le divorce est intervenu moins de 15 jours après le mariage.