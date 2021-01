« Le parrainage est libre, » avait soutenu Orden Alladatin, membre du bureau politique du parti Union progressiste (UP) qui avait indiqué que du point de vue de la loi, un député ou un maire « de la mouvance peut parrainer un candidat de l’opposition. » Plus de trois mois après cette intervention du député, son parti vient d’autoriser officiellement les élus du parti à parrainer tout candidat soutenu par un parti légal.

C’est à l’occasion d’une séance spéciale solennelle du bureau politique élargi de l’UP ce samedi 16 janvier 2021 à Abomey-Calavi, que le parti a donné mandat à la direction exécutive nationale pour « s’assurer du parrainage des candidats de l’Union progressiste aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République lors de l’élection présidentielle du 11 avril 2021, conformément au code électoral en vigueur » a martelé une note du parti.

Par la même occasion, le parti de la mouvance a invité « les députés et les maires élus sur la liste de l’Union progressiste à parrainer tout candidat soutenu par un parti politique ayant une existence légale ». Il faut noter que cette autorisation intervient après que le président de la République Patrice Talon eut annoncé ce vendredi 15 janvier au terme de sa tournée de réédition de compte qu’il sera candidat à la présidentielle « pour défendre la démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance, » « pour rendre durable la bonne gouvernance jusqu’à ce que cela soit un acquis pour chacun et pour tous. » Le chef de l’Etat avait également promis que le scrutin sera ouvert.