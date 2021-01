Conformément au calendrier électoral, la commission électorale nationale autonome (Céna) a ouvert mardi 12 janvier 2021, la phase de retrait des formulaires pour le parrainage. Cette étape cruciale du processus concerne les 159 élus, maires et députés désignés parrains par le législateur.

Comme de tradition, la commission électorale nationale autonome a mis une fois encore les bouchées doubles pour une phase électorale réussie. Selon le calendrier établi, ce mardi 12 janvier 2021, démarre le retrait des formulaires pour les parrains dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021. A cet effet, un dispositif d’accueil a été mis en place pour faciliter le retrait.

En début de matinée du mardi 12 janvier 2021, certains élus parrains ont foulé le sol du siège de la Céna à Cotonou pour retirer leur formulaire. La Céna avait indiqué lors d’un point de presse et par communiqué radio et télé diffusé que le parrainage est secret et ne relève aucunement d’une délibération d’un parti politique où d’un conseil communal.

Le premier à avoir retirer le formulaire est l’actuel Maire de la commune de Bohicon, l’avocat Ruffino D’Alméida, du maire d’Avrankou Gabriel Ganhoutodé, maire de Banikoara Bio Sarako Tamou, du maire de Dassa-Zoumè Nicaise Fagnon, du maire de Dogbo Magloire Agossou ainsi que des députés Mora Sanni Saré Malick, Kora Gounou Zimé, Lucien Houngnibo, Patrice Nobimè, Octave Houdégbé et Hyppolite Hazoumè.