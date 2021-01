Ancien patron de la CIA, Mike Pompeo a été nommé au poste de Secrétaire d’Etat en 2018, en remplacement de Rex Tillerson. Décrit comme un « faucon » quand il dirigeait la Centrale Intelligence Agency, M Pompeo est rapidement devenu l’un des fidèles de Donald Trump. Il a parfaitement intégré sa vision de la politique extérieure des Etats-Unis, multipliant des sanctions contre les pays comme la Chine, l’Iran et le Venezuela. En 2018, quand le milliardaire républicain a retiré les USA de l’accord sur le nucléaire iranien, Mike Pompeo a soutenu la décision promettant quelques jours plus tard des « sanctions les plus dures de l’histoire » contre Téhéran s’il n’accepte pas les douze conditions d’un tout nouvel accord.

Cette politique de pression contre l’Iran est toujours utilisée par Mike Pompeo. Hier vendredi 15 janvier, le chef de la diplomatie américaine a encore renforcé les sanctions contre bon nombre d’entités iraniennes opérant dans les secteurs aérien, maritime et aérospatial. Il leur reproche d’avoir contribué à la prolifération des armes conventionnelles au Moyen-Orient. Le secrétaire d’Etat américain a aussi pris des mesures punitives contre des sociétés ayant recouru au secteur iranien du transport maritime.

Compliquer la tâche à Joe Biden

Ces sociétés sanctionnées se trouvent en Iran, en Chine ou aux Emirats-arabes unis. L’administration Trump compte donc profiter des quelque 4 jours qu’il lui reste pour renforcer un peu plus les sanctions contre Téhéran. Des mesures punitives qui pourraient être levées par Joe Biden qui compte bien remettre les Etats-Unis dans l’accord sur le nucléaire. Mais plus les sanctions contre la République islamique s’épaississent, plus la tâche sera difficile pour le futur secrétaire d’Etat Anthony Blinken. Il doit en effet lever ces mesures punitives avant que son pays ne revienne à nouveau dans l’accord.