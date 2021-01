Le mardi 19 janvier 2021, le président de la République du Bénin, Patrice Talon accompagné d’une délégation composée de son ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénonci, et celui des Finances, Romuald Wadagni a effectué une visite de travail avec son homologue nigérian Muhammadu Buhari. Au cours de cette visite de travail, les deux chefs d’Etat avaient principalement discuté de la question des frontières terrestres entre les deux pays et du bon voisinage, qui selon le président nigérian « est très important dans nos vies » et dans la survie de l’autre.

A l’occasion de la rencontre, la délégation de Cotonou avait proposé un projet à Abuja, qui aurait également fait l’objet de leurs discussions, d’après Africareport, un site appartenant au groupe Jeune Afrique. D’après le site qui a relayé des sources présidentielles nigérianes, le numéro 1 béninois a soumis un projet d’accord au Nigérian Muhammadu Buhari, qui prévoit que « des agents des douanes et de la police nigérians peuvent stationner au Bénin, notamment au Port autonome de Cotonou (PAC) ». Ces derniers pourront stationner au Bénin en vue d’assurer le contrôle des marchandises en direction du Nigéria.

La reprise du transit

D’après Africareport, les autorités des deux pays ont déjà mis en place un groupe de travail qui se chargera d’analyser les problèmes réglementaires devant conduire à la mise en œuvre de ce système. Le Bénin et Nigéria comptent mettre en mettre le système en place d’ici le 1er juin 2021. A l’occasion, M. Buhari a réaffirmé qu’il n’est pas opposé au transit des marchandises entre les deux pays. Il a par ailleurs, annoncé sa reprise dans les prochains jours.