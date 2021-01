« Que va-t-il se passer en 2021 ? » Bien malin le Béninois qui peut répondre à cette question existentielle basique en ces premiers jours de l’an de grâce 2021! Et pourtant, elle est là ; têtue comme une mule sous nos yeux hagards, piquant comme le petit piment rouge sur nos langues et silencieusement assourdissant comme un puissant tonnerre dans le creux de nos oreilles, y laissant un son perpétué en écho, sans repère et sans boussole, tant et si bien que nos cœurs sont pris d’assaut par les spasmes d’une palpitation dont la seule promesse et la seule certitude est que sa vitesse ira s’accélérant à mesure qu’on s’enfonce dans cette année de grâce, 2021.

« Que va-t-il se passer en 2021 ? » Et nos esprits naïfs et innocents peuvent encore s’autoriser, dans un dialogue secret et intime avec Dieu, cette question enfantine qui prend sa source dans nos craintes puériles : « Que NOUS arrive-t-il ? » Permettez ce préalable de précision pour dissiper les arrière-goûts de confusion. Le ‘NOUS’ dans mes propos est le même dans sa forme et dans sa substance que ce mot à 4 lettres ‘ N-O-U-S’ qui ouvre le préambule de la loi fondamentale de ce pays et qui y est flanqué d’autorité d’une définition en deux mots à savoir, PEUPLE BENINOIS, comme pour nous interdire toute interprétation réductrice et partisane.

« Que donc NOUS arrive-t-il ? » Et les purs optimistes vous diront, pour calmer vos nerfs irrités et super-tendus: ‘Nooon ! Ne vous inquiétez pas ! Nous avons toujours surmonté nos divergences … et puis … et puis … ce n’est pas la première fois que dans une année électorale l’opinion publique se voit habitée par de grosses incertitudes et d’indicibles inquiétudes sur les joutes électorales. Rappelez-vous : 1991 (la violence au nord), 1996 (la Cours constitutionnelle sous fusillade), 2001 (le match amical avec la cascade de démissions entre les deux tours), 2006 (Touche pas ma constitution !), 2011 (le chaos inattendu) et 2016 (tentative d’assassinat) n’ont jamais été des années paisibles, sans inquiétudes …’

Mais il est gravement simple de contredire les optimistes de nos jours ; malheureusement ! Demandez-leur candidement quelle est la Constitution de la République du Bénin à la date d’aujourd’hui, 1er janvier 2021. Et vous verrez s’ouvrir sous vos yeux naïfs les golfes de fissures qui ont déchiqueté et déstructuré le NOUS pendant ces 15 dernières années. Vous verrez s’ouvrir ces plaies béantes et saignantes, ces plaies pourries et puantes qui ont fini par nous dresser les uns contre les autres de façon apparemment irréconciliables.

Demandez-leur la date de l’élection présidentielle de 2021 et catastrophe ! Vous verrez le ciel s’assombrir soudain et vous tomber dessus en plein jour comme si la fin des temps vous prenait de cours. Vous entendrez chaque partie de ce NOUS fractionné, ayant dare-dare tourné dos aux idéaux auxquels nous appellent les valeurs sacrées de notre identité nationale commune (‘fraternité, justice, travail’ ou encore ‘Accourez-vous aussi, bâtisseurs du présent, plus forts dans l’UNITE chaque jour à la tâche, pour la postérité, construisez sans relâche !’), vous entendrez chaque partie, disais-je, vous donner sa date à elle comme c’est devenu le cas maintenant depuis quelques années dans ce pays où chaque partie vous impose de voir le Bénin à travers le prisme de la définition, selon son dictionnaire à elle, de la démocratie, de la loi, de la politique, de la Constitution, de l’unité nationale, de la justice, de l’exile politique, de la performance économique, de la réforme, des besoins fondamentaux de l’homme, de la santé, de l’éducation, de la corruption, de Dieu, du bien, du mal, de la vie, de la mort, de tout … et de rien …

Eh oui, tel est dorénavant l’état des lieux du vivre ensemble dans ce pays, REPUBLIQUE DU BENIN, qui est nôtre et qui nous a vus grandir et critiquer, avec une verve et une conviction juvéniles, comme Socrate ressuscité, les aînés que nous trouvions trop rébarbatifs, retardés, rétrogrades et incapables de nous offrir le futur de nos rêves. Tel est l’état de la nation depuis que certains apprentis sorciers, tapis dans nos rangs, à peine lettrés mais qui se font passer pour des intellectuels ont pris sur eux la lourde responsabilité historique de nous expliquer, un vieux bonnet de lettrés sur leurs crânes rongés par des années de ‘bûching’, excusez le terme, sans pensée critique, que la Conférence des forces vives de la nation de février 1990 fut une bêtise à jeter à la poubelle. ‘Mama mia!’ dirait l’autre. Une bêtise à jeter à la poubelle ???!!! Et ils glosaient, avec un français à peine cuit, pour défendre des absurdités, des âneries de façon éhontée, usurpant et abusant de titres acquis d’institutions respectables, pour servir toutes les causes sauf celle de la science qui fonde l’existence de ces institutions.

L’un des résultats concrets et patents de leurs bassesses intellectuelles ou plutôt de leurs graves insuffisances intellectuelles est qu’ils ont poussé les politiques à déchirer ce petit précieux parchemin, sur lequel est gravée en lettre d’or, la valeur de ‘consensus national’ – fruit extraordinaire de la Conférence des forces vives de la nation – qui fait en réalité écho à l’appel lancé à NOUS tous, ENFANTS DU BENIN, par nos aïeux, et plus particulièrement aux bâtisseurs du présent. ‘Mama mia,’ répéterait l’autre ???!!! Une fois le petit parchemin déchiré, les voilà plongés dans la nuit noire, œuvre de leurs esprits mondains, où ils entrainent 11 millions d’âmes pour la plupart innocentes et naïves ; dans cette nuit noire sans repère, ni boussole, ni étoile polaire, ni lune où, en gourou tout puissants, ils continuent sans aucune honte de faire résonner des incantations vides de sens sur ce qu’ils faut comprendre du chaos dans lequel l’incapacité de leurs esprits à s’accommoder de la rationalité et à appréhender la vérité nous a conduits depuis ces jours lugubres et sinistres de mai et juin 2019.

« Que va-t-il se passer en 2021 ? » Posez la question à ces apprentis sorciers, pseudo-intellectuels et ils vous offriront en réponse une litanie de leurs incantations qui mettraient de l’huile sur le feu de vos inquiétudes au lieu de l’eau pour les apaiser. Vous n’auriez alors pour consolation, face à leurs discours volontairement ambigus qui vous laissent pantois, que cette question-étonnement : « Que donc NOUS arrive-t-il ???!!! »

Oui « Que donc NOUS arrive-t-il ? » Et me vient à l’esprit une série funeste de questions vitales : comment une nation si fortement engluée dans un duel fratricide du ‘nous’ (un camp) contre ‘eux’ (l’autre camp) s’en sort-elle quand chaque camp a fini d’affuter ses armes et n’attend que les dates officielles (selon la définition de son dictionnaire à lui) pour déclencher les hostilités, entretenant un secret de couvant sur ses plans et ses stratégies ? La Côte d’Ivoire s’en est-elle sortie ? Comment désamorcer la bombe quand chaque camp, comptant sur ces artilleries lourdes se pavane dans le pays, comme dans une ballade des gens heureux, se faisant passer pour le prophète d’un lendemain sûr et meilleur (selon la définition de son dictionnaire à lui) alors que ses faits et gestes dans le présent présagent encore de ces jours sombres et sinistres de l’an de malheur 2019 ?

Et voici les optimistes de retour. Ils nous rappellent qu’en février 1990 alors que tout annonçait et nous conduisait vers une fin chaotique, nous avions fait la transition vers un nouvel ordre politique sans bain de sang. Mama mia !!! Dites à ces optimistes, obstinés Saint Thomas, que la génération d’aujourd’hui, contrairement à l’ancienne, a ouvert les yeux sur les fruits interdits des instincts primitifs que nous pensions être l’apanage des autres peuples d’Afrique que, dans le secret de nos cœurs, nous considérions comme moins civilisés que nous. Nous qui croyions avoir construit pour l’éternité une civilisation où même un coup d’Etat n’avait jamais servi de prétexte pour qu’un ‘bain de sang nous éclabousse et nous emporte dans ses flots.’

Et alors, lâché-je le morceau : « Que va-t-il se passer en 2021 ? » Cette question basique qui taraude l’esprit de NOUS, PEUPLE BENINOIS, me fut curieusement posée à la première seconde de ce matin du 1er janvier 2021 par ce petit enfant qui a maintenant 15 ans non révolus (rappelez-vous, il en avait 10 seulement quand les deux candidats au second tour de l’élection présidentielle de 2016 s’affrontaient sur le plateau de l’ORTB TV dans ce débat dénommé ‘MOI PRESIDENT : Face à face Lionel Zinsou – Patrice Talon’) et qui eut le cran et le privilège de poser cette question à chaque candidat: « Que ferez-vous de nous (une fois élu)? » Cette question, « QUE FEREZ-VOUS DE NOUS (EN 2021?) », qui fit dire au candidat devenu vainqueur en 2016, avec une exceptionnelle dextérité, que cet ‘enfant était désespéré, qu’il voyait malheureusement que le pays allait mal,’ barre derechef les lèvres du petit de 15 ans non révolus qui désormais travaille durement au CEG pour être à la hauteur des promesses d’égalité et d’emploi décent à lui faites en cette année d’élection 2016.

Et puisqu’il ne voyait pas venir la réponse, il marmonna d’un air pensif et très préoccupé: « En quoi cette génération, la vôtre, fait-elle ne serait-ce qu’aussi bon que vos ainés que vous trouviez ‘rébarbatifs, retardés, rétrogrades et incapables de vous offrir le futur de vos rêves? Eux au moins n’ont-ils pas toujours évité de transformer les querelles politiques en des conflits armés et ensanglantés qui volent à nous les enfants le future promis, faute du future de nos rêves? »

Je revins de cette vision, perplexe et paralysé par mon incapacité de lui donner une quelconque réponse ; alors, je me résolus à l’inviter à une prière, seule source d’espoir et de consolation par ces temps d’angoisse et de calme suspicieux ; prière au terme de laquelle ce gamin, 15 ans non résolus, me fit ce message pour NOUS, PEUPLE BENINOIS : « Que la paix divine envahisse nos cœurs et que l’Esprit du Seigneur donne à chacun de réaliser qu’aucun mandat de NOUS ne lui a été donné pour contribuer au règne de la violence et de la terreur sur ces 11 millions d’âmes qui disent à l’unisson NOUS, PEUPLE BENINOIS, exigeons que chaque acteur politique s’engage à une élévation d’esprit, de pensée et d’action vers les valeurs cardinales des principes républicains que NOUS énonçons et chantons chaque jour depuis le 1er août 1960: « Accourez-vous aussi, bâtisseurs du présent, plus forts dans l’UNITE chaque jour à la tâche, pour la postérité, construisez sans relâche ! »

« Aucune faction de NOUS ne saura sauver, à elle seule, NOUS, PEUPLE BENINOIS ! », prophétise ce gamin, 15 ans non révolus. Puis il me fit réaliser que ‘plus forts dans l’UNITE’ – c’est un appel pressant des pères fondateurs de cette grande nation au consensus dans l’action au nom de NOUS ; que ‘plus forts dans l’UNITE,’ nous étonnerons toujours le monde ; et que tout autre chemin, NOUS engagerait dans une aventure dont l’issue malheureuse est sous nos yeux dans plusieurs pays africains desquels le génie de NOUS, PEUPLE BENINOIS, se démarqu(e)-a-i-t depuis 1960 pour NOUS conférer jusqu’à un passé récent le prestigieux titre de l’EXCEPTION BENINOISE. Faute de mieux pour 2021 donc, que renaisse donc l’EXCEPTION BENINOISE.

Paul-Marie HOUESSOU

Docteur en littérature d’Afrique anglophone

Théoricien de la Gouvernance d’Etat