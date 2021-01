Comme une rumeur, la nouvelle a parcouru les réseaux sociaux dans la journée de ce samedi 23 janvier 2021. Comme personne ne s’attendait à ce que le président Patrice Talon porte son choix sur cette personne-là, la nouvelle a peut être été banalisée. Mais, elle s’est révélée être vrai : Patrice Talon a choisi son vice-président ou plutôt sa vice-présidente. En effet, le président béninois candidat pour la présidentielle d’avril 2021 a porté son choix sur une femme.

C’est bien Mariam Talata Chabi Zimé qui est la colistière de Talon. Alors que les deux blocs de la mouvance que sont l’Union progressiste (UP) et le Bloc républicain (BR) ne sont pas parvenus à s’accorder sur le choix d’un vice-président entre le député Robert Gbian et le ministre Sacca Lafia, le chef de l’Etat a tranché. Et c’est le professeur de philosophie, députée, né le 7 juillet 1963, Mariam Chabi Talata Zimé qui est le miracle.

Le ticket présidentiel de Talon est bouclé

Entrée au Parlement en 2019 comme suppléante du ministre de l’Intérieur, elle se fait élire vice-présidente de l’Assemblée nationale. C’est donc par elle et avec elle que Talon a décidé de punir les deux blocs de la mouvance pour leur incapacité à faire des concessions en vue de faire un choix unique. Mais, c’est plus le BR qui perd dans cette guéguerre. Car, la candidate au poste de vice-présidente Mariam Chabi Talata Zimé est de l’UP. Le ticket présidentiel de Talon est bouclé, il reste ceux des autres qui aspirent à diriger le Bénin.