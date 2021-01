Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) compte bien présenter un duo en interne pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Et les dirigeants du parti ont franchi un pas dans la désignation du duo présidentiel. Contrairement aux bruits qui courent sur l’incapacité du parti à s’entendre sur les critères de désignation du duo, le parti a réussi à trouver une formule lors de la dernière réunion du Bureau exécutif national (BEN).

Et donc le parti de Paul Hounkpè a réussi à arrêter les critères pour choisir le duo capable de porter les idéaux de la FCBE pour l’élection présidentielle dont le premier tour est prévue le 11 avril 2021. Ainsi, au cours de sa dernière réunion, un registre a été ouvert et a été bouclé vendredi 8 janvier dernier. Et les indiscrétions indiquent que huit candidatures ont été enregistrées dans le cadre des primaires du parti pour la désignation du candidat à la présidentielle. Il s’agit des candidatures des anciens ministres Paul Hounkpè, Aboubakar Yaya, Alassane Soumanou, Robert Théophile Yarou, de l’ancien député Idrissou Bako, de Paul Victoire Adje Kokou, Clément Koutchadé et Ehinnou Romaric Koutchika.