Dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021, la commission électorale nationale autonome a publié lundi 11 janvier, le calendrier électoral. Une publication qui cadre avec les dispositions de l’article 59 du code électoral, qui stipulent que le calendrier électoral doit être rendu public, 90 jours avant la date du scrutin.

17 rendez-vous majeurs marqueront la phase électorale relative à l’organisation de la présidentielle d’avril 2021. Des dates clés dont le 11 avril pour le premier tour et le 09 mai pour le second tour. La publication officielle du calendrier électoral se fait dans une période de tension où l’opposition et la mouvance sont à couteau tiré sur la suppression ou non du parrainage.

Selon le calendrier publié, la commission électorale nationale autonome va procéder à la publication de la liste des pièces à fournir par les candidats à l’élection présidentielle, le 12 janvier. Par la même occasion, la réception officielle de la liste électorale permanente informatisée (Lépi) actualisée se fera le 10 février 2021.

Par ailleurs, la publication de la liste définitive des candidats pour l’élection présidentielle est annoncée du 22 au 23 février 2021. La commission électorale nationale autonome entend selon le calendrier, lancer la campagne électorale pour le premier tour du 26 mars au 09 avril 2021.