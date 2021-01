Au Bénin, il n’y aura pas de vote par correspondance pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021. La Cour constitutionnelle du Bénin a rejeté la demande d’instauration d’un vote par correspondance dans le cadre de cette élection. La haute juridiction a été saisie par une requête en date du 30 novembre à Avrankou, de Pascal Mitowadé. Dans sa requête, il a demandé à la Cour constitutionnelle d’enjoindre à la Commission électorale nationale autonome (CENA) d’instaurer un vote par correspondance.

Le requérant explique dans son recours qu’un vote par correspondance va mettre les Béninois à l’abri de la propagation du coronavirus. Alors, par décision DCC 20-719 du 24 décembre 2020, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande d’instauration d’un vote par correspondance.

Elle s’est fondée sur les 98 alinéa 1, 9e tiret, 48 nouveau alinéa 1 de la constitution, 69 alinéa 1 et 73 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, font constater que le législateur n’a pas envisagé le vote par correspondance. Et sur ces bases, la Cour constitutionnelle dit qu’elle n’a pas compétence d’enjoindre au gouvernement et à la CENA d’instaurer le vote par correspondance pour l’élection présidentielle 2021.