Vainqueur de la League des Champions 2015 avec le FC Barcelone, Neymar Jr, a quitté la Catalogne en 2017 pour rejoindre Paris. Il signe le 03 août de la même année son contrat avec le PSG pour un montant de 222 millions d’euros. Après plusieurs saisons passées dans le club de la capitale, le génie le moins doué du football brésilien n’a pas réussi à soulever la coupe aux grandes oreilles. Il était cependant à deux doigts de le faire l’année dernière face au Bayern Munich en finale de la prestigieuse compétition. Roi incontestable en France, le club du Brésilien, a régulièrement gagné le championnat et Neymar a souvent répondu présent s’il n’est pas blessé.

Son talent, et surtout la forme étincelante qu’on lui connaissait au Barça ont très tôt fait de lui tailler un costume de superstar. Alors, quand il est moins bon sur le terrain, l’attaquant est forcément critiquée. Le public, les médias et les supporteurs veulent toujours le voir au top et n’hésitent pas à le juger trop durement quand il est en méforme. Ce qui ne lui a pas toujours rendu service.

« L’amour que j’ai pour le football et toutes ces choses m’a calmé et m’a ramené à la réalité »

« Je ne perdrais jamais la passion du football, mais j’ai eu des moments où je voulais arrêter de jouer…Une fois, j’ai atteint le point de me demander pourquoi je devrais continuer à jouer s’ils n’aiment pas ça» a déclaré l’attaquant dans les colonnes du magazine anglais Gaffer. « J’avais l’habitude de rentrer chez moi impétueux et de me souvenir de tout ce que j’avais fait pour m’amener ici. L’amour que j’ai pour le football et toutes ces choses m’a calmé et m’a ramené à la réalité » a poursuivi le demi-finaliste de la coupe du Monde 2014 avec le Brésil. Il est d’ailleurs reconnaissant de représenter son pays et le Paris Saint Germain.

Des propos qui devraient ravir les supporters impatients de le voir prolonger à Paris. Pour l’instant, il ne s’est pas décidé à le faire. Il savoure encore le Trophée des Champions remporté par son équipe le mercredi dernier à Lens devant Marseille, l’ennemi juré.