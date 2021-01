L’actuel locataire de l’Elysée a profité d’un échange qu’il a eu ce jeudi 21 janvier avec des étudiants de Paris-Saclay (Essonne) pour annoncer quelques mesures qu’il a prises pour faciliter la tâche aux étudiants par ces temps de pandémie. On retient des propos tenus par Emmanuel Macron, qu’il a été mis sur pied un « chèque psy ».

Permettre une prise en charge facile

Cette nouvelle mesure aura pour mérite selon lui de «permettre à tous les jeunes qui en ont besoin d’accéder beaucoup plus facilement et avec une prise en charge, à un professionnel – psychologue, psychiatre – quand ils en ont besoin». « Chèque psy » concerne ainsi de façon particulière les étudiants qui sont dans des situations de mal-être à cause de la pandémie relative au nouveau coronavirus.

Deux repas par jour

Ils auront ainsi la possibilité de consulter un psychologue et de bénéficier des soins adéquats. La mesure sera effective dès le premier jour du mois de février selon la confidence qui a été faite à la presse. Le président français a également mis l’accent sur le fait que les étudiants qui le souhaitent puissent suivre une fois par semaine des cours en présentiel à l’Université. Il leur est également offert la possibilité d’avoir accès à deux repas par jour pour le prix d’un euro le repas dans les restos U.