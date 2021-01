L’avocat personnel de Donald Trump est dans le viseur de l’’Association du Barreau de l’État de New York (NYSBA). En effet, selon une annonce qui a été faite par le président de l’association, Rudy Giuliani pourrait être radié du barreau de New-York. A en croire le communiqué rendu public par l’association, plusieurs dizaines de plaintes ont été déposées contre ce proche collaborateur du président sortant des Etats-Unis.

Plusieurs dizaines de plaintes déposées

« La NYSBA a reçu des centaines de plaintes ces derniers mois au sujet de M. Giuliani et de ses efforts sans fondement au nom du président Trump pour jeter le doute sur la véracité de l’élection présidentielle de 2020 et, après le vote, pour annuler ses résultats légitimes », a indiqué le communiqué de l’’Association du Barreau de l’État de New York (NYSBA).

« Sur la base de ces plaintes et de la déclaration que M. Giuliani a faite peu de temps avant l’attaque du Capitole, le président de la NYSBA, Scott M. Karson, a lancé une enquête conformément aux statuts de l’Association pour déterminer si M. Giuliani devrait être radié du tableau des membres de l’association. », a poursuivi l’association dans le communiqué qu’elle a rendue publique.

Il lance un appel à l’endroit des manifestants

L’homme de droit qui est un fervent adepte du milliardaire républicain a activement participé à la contestation des résultats donnant Joe Biden vainqueur de l’élection de novembre dernier. Avant l’assaut des partisans de Trump sur le Capitole, l’ancien maire de New-York avait demandé à la foule venue soutenir Donald Trump de faire un procès par combat.