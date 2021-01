Alexeï Navalny, principal opposant au régime du chef de l’Etat russe, Vladimir Poutine, a été arrêté par les forces de l’ordre à Moscou. Les faits se sont déroulés dans l’après-midi de ce dimanche 17 janvier 2021, alors qu’il se préparait à passer le contrôle des passeports. L’avion qui transportait l’homme politique âgé de 44 ans avait été dérouté, puisqu’il devait se poser à l’aéroport Vnoukovo de Moscou, où des dizaines de ses partisans ainsi que des unités de la police anti-émeute l’attendaient.

Il n’avait pas respecté les termes d’une peine de prison

C’était finalement à l’aéroport de Cheremetievo que l’avion d’Alexeï Navalny s’est posé. Son arrestation a été confirmée par les services pénitentiaires russes (FSIN). Dans un communiqué, ils ont fait savoir que la justice russe reproche à Alexeï Navalny de n’avoir pas respecté les termes d’une peine de prison avec sursis dont il avait été condamné en 2014. L’opposant russe « figure sur une liste des personnes recherchées depuis le 29 décembre 2020 pour de multiples violations de sa période probatoire » a indiqué le FSIN avant d’ajouter qu’ « il restera en détention jusqu’à la décision du tribunal ».

Il était très heureux de rentrer chez lui

Rappelons que durant les cinq derniers mois, Alexeï Navalny était en Allemagne où il était en convalescence, après avoir été victime d’un empoisonnement. Cela ne l’avait cependant pas empêché de vouloir revenir dans son pays, la Russie. En effet, en montant dans son avion, il avait déclaré être « très heureux » de rentrer chez lui, tout en assurant qu’il n’avait « rien à craindre en Russie ». « Je suis certain que tout va bien se passer. On va m’arrêter? Ce n’est pas possible, je suis innocent », a-t-il martelé, avant d’ajouter: « En Allemagne, c’était bien, mais rentrer à la maison c’est toujours mieux ».