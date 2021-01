L’ancien candidat à la présidentielle béninoise et ex-soutien du président Patrice Talon est sorti du silence à l’occasion de la fête du nouvel an. Dans un post sur la toile, l’homme qui se fait discret depuis quelques mois a esquissé un message à l’attention des béninois, leur faisant par la même occasion une prédiction (en guise de promesse?). Lire ci-dessous son message.

Message de Sébastien Ajavon pour l’année 2021

2021 sera pour toute la nation béninoise l’année du renouveau. Pour chaque citoyen, pour chaque famille, pour le pays entier, une aube nouvelle est entrain de se lever et c’est en peuple libre que nous y prendrons chacun notre part. À mes concitoyens je souhaite une année fructueuse et prospère. Ensemble nous ferons la preuve que seul le Bénin est éternel. Bonne et heureuse année 2021. AJAVON Sébastien Germain