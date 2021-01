Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a annulé toutes les restrictions qui avaient été imposées aux autorités américaines dans leurs relations avec leurs homologues taïwanais. En effet, c’est hier samedi 09 janvier 2020, que le chef de la diplomatie américaine a procédé à cette annulation des restrictions qui avaient pris forme au fil des années.

Il n’a pas donné plus de détails sur la nature des restrictions

Dans un communiqué, Mike Pompeo a estimé que « le département d’État a créé des restrictions internes complexes pour réguler les interactions de nos diplomates, militaires et autres représentants officiels dans leurs relations avec leurs homologues taïwanais ». Par ailleurs, il a ajouté que le gouvernement américain avait pris ces mesures de façon unilatérale, dans le but de satisfaire « le régime communiste de Pékin. C’est fini ». Notons que même si Mike Pompeo n’a pas donné davantage de détails sur la nature de ces restrictions, son annonce ne ferait que porter atteinte aux relations sino-américaines déjà assez détériorées. En effet, la Chine considère Taïwan comme une de ses provinces et voit du mauvais œil toute action allant dans le sens de démontrer que l’île est un Etat indépendant.

Pékin s’oppose à la visite de Kelly Craft

C’était dans ce contexte que la Chine avait menacé ouvertement les Etats-Unis de leur faire payer un « lourd tribut » si l’ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Kelly Craft, se rend à Taipei. En effet, cette dernière doit effectuer un déplacement sur l’île du 13 au 15 janvier prochain pour s’entretenir avec des responsables taïwanais. Par ailleurs, cette annonce du secrétaire d’Etat américain est symbolique, puisqu’une loi de 2018 autorise déjà « des responsables à tous niveaux du gouvernement, y compris des membres du cabinet occupant des fonctions de sécurité nationale, des militaires et d’autres représentants officiels du gouvernement à se rendre à Taïwan et à rencontrer leurs homologues taïwanais ».