L’ancien président de la cour constitutionnelle Théodore Holo brise le silence sur les récents développements de l’actualité nationale. Sur la radio allemande d’expression française Deutshe Welle, l’universitaire a donné son appréciation sur le parrainage et les récentes décisions prononcées par la cour constitutionnelle à ce sujet.

Le professeur émérite Théodore Holo n’a pas caché son mécontentement face aux tournures qu’ont pris les derniers épisodes de l’actualité politique nationale. Pour le sachant, « la tradition d’élection inclusive est en train d’être interrompue par l’instauration du système de parrainage ». L’ancien président regrette et évoque la thèse de la méconnaissance par la mandature actuelle, du rôle majeur de l’institution.

Élections jugées exclusives

Théodore Holo estime qu’en l’état, le parrainage conduit à des élections exclusives. « Cette loi n’est pas applicable pour la présidentielle de 2021 », a-t-il fait savoir à nos confrères de la Deutshe Welle. L’incompétence de la cour constitutionnelle à se prononcer sur la suppression du parrainage s’explique par l’incompétence des membres qui la composent, fait remarquer l’ancien président de la cour constitutionnelle.

Je suis étonné de la réaction de la cour, évoque-t-il dans son interview accordée à la chaîne allemande. « C’est dommage d’autant plus que le Bénin a l’habitude d’avoir des élections inclusives où l’opposition et la mouvance présidentielle s’opposent et c’est le peuple souverain qui en dernier ressort choisi ses gouvernants », a regretté le professeur titulaire de droit public et de sciences politiques.