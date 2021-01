Ce qui se susurrait depuis trois jours est devenu réalité. La Commission d’organisation des compétitions des jeunes de la CAF a décidé de disqualifier le Togo du tournoi U17 qualificatif pour la CAN U17 Maroc 2021 pour tricherie sur l’âge des joueurs. La décision a été prise lors de la réunion de Commission d’organisation des compétitions des jeunes de la CAF du samedi 9 janvier 2021. Les Eperviers cadets du Togo sont éjectés de la compétition «conformément à l’article 27.4 du règlement de la CAN U17 ».

Selon la lettre adressée au secrétaire général de la Fédération togolaise de football, l’article précité stipule que «si après avoir effectué le test d’éligibilité d’âge (IRM) pour une équipe participante, qu’un seul joueur s’est révélé non éligible, l’équipe participante sera disqualifiée ». Dans la lettre, la commission n’a pas indiqué le nombre de joueurs déclarés non éligibles après le test IRM. Dans un communiqué en date de ce dimanche 10 janvier 2021, la Fédération togolaise de football informe qu’en attendant d’avoir la décision officielle motivée de la commission, elle s’élève contre cette décision et compte faire appel dès que possible.

Plus encore, dans les coulisses de cette fédération, il circule que la Fédération a demandé à la commission de leur permettre de consulter les tests IRM des équipes du Burkina-Faso et du Niger. La conséquence de cette disqualification est l’annulation des matchs joués par le Togo. Les Eperviers cadets du Togo ont battu en match d’ouverture Niger (2-1). Et lors de leur seconde sortie, ils ont gagné le Bénin (3-1) dans le groupe A. Avec l’annulation de deux matches du Togo, c’est le Burkina-Faso qui prend la première place du groupe avec 4 points et sont assurés de jouer les demi-finales. Les Etalons cadets ont battu le Bénin (5-1) puis ont fait match nul avec le Niger.