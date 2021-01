La Terre, suspendue à son destin ? Rassurez-vous, il n’en est rien. Pour autant, les scientifiques ont confirmé le passage prochain de l’astéroïde 2015 NU13. Ce dernier va s’approcher de notre planète, sans risquer toutefois de la toucher. Fort heureusement d’ailleurs, puisque cet astéroïde est tout simplement immense.

En effet, selon les estimations du Centre d’étude des objets proches de la Terre (CNEOS) de la NASA, cet objet spatial mesurerait entre 305 et 680 mètres de diamètre ! Histoire d’avoir une petite comparaison, ce dernier serait aussi grand et imposant que deux Tour Eiffel. En revanche, il ne serait plus petit que le Burj Khalifa, dont la taille atteint les 828 mètres.

Un astéroïde passera à “proximité” de la Terre

Le samedi 9 janvier prochain, aux alentours de 10h16, heure française, ce dernier passera à 5.6 millions de kilomètres, soit environ quinze fois la distance qui nous sépare de la Lune. Une distance très lointaine à notre échelle mais considérée comme assez proche d’un point de vue expert en astronomie.

L’année 2021, riche en rebondissements

Selon le CNEOS, cet astéroïde serait l’un des 100 plus gros objets célestes à s’approcher de notre planète rien que cette année. Le prochain de taille anormalement grande, sera l’astéroïde 2001 FO32, attendu à « proximité » de notre planète Terre le 21 mars prochain. Ce dernier mesurerait environ 1.5km de diamètre.