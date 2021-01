Un drame s’est abattu sur une église ce dimanche 3 janvier 2021. En effet, un pasteur d’une église méthodiste de Winona, dans le Texas, aux Etats-Unis, a été tué par une personne dont l’identité n’a pas été divulguée par les autorités. Par ailleurs, une autre personne a été blessée. Selon les informations du shérif Larry Smith, les faits se sont déroulés avant le début du culte.

Il a pris la fuite à bord de la voiture de sa victime

Dans une interview accordée au média KLTV, il a souligné que le pasteur qui était venu dans l’église avec son épouse et deux autres personnes, avait vu une personne étrangère sur les lieux. Le shérif a par ailleurs ajouté que lorsque le pasteur « a ouvert la porte des toilettes, il s’est retrouvé face à face avec un homme qui se cachait dans son église ». Cependant, l’homme en question était une personne recherchée, après une fusillade qui a eu lieu dans la nuit. Il a, par la suite, pris l’arme du pasteur et a fait feu sur lui. Tout juste après, il a blessé une autre personne, avant de prendre la fuite à bord de la voiture de sa victime.

Le gouverneur a adressé ses condoléances

Les forces de l’ordre l’ont ensuite arrêté au terme d’une course poursuite. Toujours selon les informations du shérif, Larry Smith, l’homme a été blessé et est actuellement hospitalisé, tout en excluant, pour l’instant, s’il a été motivé par une idéologie au crime. Le gouverneur du Texas, Gregg Abott, s’est fendu d’un communiqué dans lequel il a adressé ses condoléances à la famille éplorée. « Nos pensées vont aux victimes et aux familles de ceux tués ou blessés dans cette terrible tragédie » a-t-il indiqué.