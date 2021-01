Donald Trump a quitté le pouvoir avec un taux de popularité en baisse. Il était à 34% selon l’Institut Gallup auteur de l’enquête. Début 2020, c’était encore bien mieux. Le milliardaire républicain avait 49% d’opinions favorables et au début de son mandat en 2017, 45%. Selon le site fivethirtyeight.com, lors des six premiers mois de Trump au pouvoir, il avait une popularité moyenne de 41,4%. Ses prédécesseurs ont fait mieux. Pendant ce laps de temps, Barack Obama cumulait 60% d’opinions favorables et George W. Bush 53, 9 %.

Il bat le record de popularité avec 54% d’opinions favorables

Il faudra attendre les six premiers mois de Joe Biden pour savoir s’il battra le record de popularité de ses successeurs sur cette période. Mais si on s’en tient à la première semaine de Joe Biden à la Maison Blanche, il bat le record de popularité avec 54% d’opinions favorables selon une enquête de l’université Monmouth. Ce taux n’a jamais été atteint par Donald Trump à n’importe quel moment de son mandat de 4 ans. Le sondage réalisé sur 809 personnes entre le 21 et le 24 janvier indique aussi que 30% d’américains ne sont pas contents de Biden et 16% sont indécis.

Pour Patrick Murray, directeur de l’Institut de sondage de l’université de Monmouth, il semble que les américains manifestent plus de bienveillance à l’endroit de Biden que vers Trump. « Mais (cette bienveillance) suit vraiment les lignes partisanes alors que plus de gens s’identifient actuellement comme démocrates que comme républicains ». Il y a en effet 15% de républicains favorables à Biden et 90% de démocrates. Chez les indépendants, 47% approuvent le nouveau président démocrate.