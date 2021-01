Le président élu américain Joe Biden sera officiellement investi le mercredi prochain en l’absence de son successeur Donald Trump. Pour le président démocrate, les quatre prochaines années sonnent comme des années de renouveau pour les Etats-Unis. Depuis son élection, Joe Biden avait déjà procédé à de nombreuses nominations dans l’équipe qui l’accompagnera dans la restauration du pays après ce qu’il a qualifié de chaos instauré par Donald Trump. Dans cette équipe figure Antony Blinken, qui avait déjà été annoncé au poste de secrétaire d’État en novembre par Biden.

D’après un communiqué de l’équipe de transition de Joe Biden et Kamala Harris, cette équipe sera chargée de « réparer » la politique étrangère américaine « mais aussi de la réimaginer. » Joe Biden a également annoncé vouloir rompre avec la politique étrangère nationaliste et unilatéraliste de Donald Trump, afin de renouer avec une politique multilatéraliste. D’après l’ancien vice-président de Barack Obama, cité dans le communiqué de son équipe de transition, les membres de l’équipe diplomatique « incarnent ma conviction profonde que l’Amérique est la plus forte quand elle collabore avec ses alliés. »

Restaurer le leadership moral et mondial

Le président élu souhaite par-là « restaurer le leadership moral et mondial » des États-Unis, avec l’appui de pays alliés. « L’Amérique est de retour, prête à montrer la voie au monde et non à s’en retirer », a précisé l’équipe de transition. Concernant les critiques portant sur la quasi-présence d’anciens membres de l’administration Obama dans celle de Biden, l’équipe de transition a indiqué que le département d’État sera plus que jamais ouvert à la diversité. « Nous ne pouvons pas aborder cette période avec des habitudes ou des raisonnements inchangés », a notifié l’équipe. « Nous avons besoin de responsables aux profils variés, qui soient représentatifs de l’Amérique, » ont-ils ajouté.