Le sénateur républicain, Mitt Romney, s’est insurgé contre la contestation faite par plusieurs sénateurs, des résultats des votes des élections présidentielles. En effet, hier samedi 02 janvier 2021, il a averti que cette action mettra en danger la confiance du public. Selon lui, rejeter la décision des électeurs revient à bafouer la volonté du peuple.

Une menace dangereuse pour la démocratie

Dans une déclaration, il a fait savoir que : « Le stratagème flagrant visant à rejeter les électeurs peut renforcer l’ambition politique de certains, mais menace dangereusement notre République démocratique. Le pouvoir du Congrès de rejeter les électeurs est réservé aux circonstances les plus extrêmes et les plus inhabituelles. Nous en sommes loin ». Notons que ce n’est pas la première fois que le sénateur républicain âgé de 73 ans critique ouvertement la contestation des résultats des élections présidentielles américaines. Le vendredi 1er janvier 2021, il avait confié à la presse que le fait de ne pas reconnaître ces derniers, participera à « répandre la fausse rumeur selon laquelle l’élection aurait été volée d’une manière ou d’une autre ».

Des sénateurs avaient demandé un audit

Pour rappel, ces propos de Mitt Romney interviennent après que 11 sénateurs ayant pour chef de fil le sénateur républicain, Tedd Cruz, avaient déclaré qu’ils contesteront les résultats des élections présidentielles, sauf s’ils font l’objet d’un audit de dix jours d’une commission spéciale. En outre, le président américain sortant, Donald Trump, refuse toujours de concéder sa défaite aux élections présidentielles remportées par le démocrate Joe Biden. Il estime que l’élection lui a été volée, puisque selon lui, elle est entachée de fraudes massives.