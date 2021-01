L’ancien médecin personnel du président Donald Trump, Dr Harold Bornstein, est décédé à l’âge de 73 ans. Sa mort a été annoncée ce jeudi dans un avis de décès paru dans le New York Times. L’avis de décès n’a donné ni la cause ni où il était mort, mais a pris le soin d’indiquer qu’il était décédé vendredi dernier. « Un mari dévoué et un père aimant, le Dr Bornstein laisse dans le deuil sa femme, Melissa (Brown), sa fille, Alix, et ses fils, Robyn Bornstein MD, Joseph Bornstein MD, Jeremee et Jackson », lit-on dans la nécrologie. En raison de la pandémie du nouveau coronavirus ses obsèques auront lieu dans l’intimité familiale.

Le Dr Bornstein avait été pendant près de quarante ans le médecin de Donald Trump. Cette fonction lui avait permis de faire la une des journaux avant, pendant et après la campagne présidentielle de 2016. Alors que Trump était candidat à la Maison Blanche, le médecin avait publié un bulletin dans lequel il avait décrit le président comme étant « en excellente santé ». « Sa force physique et son endurance sont extraordinaires », lit-on dans la lettre qui avait été publiée par l’équipe de campagne de Trump en décembre 2015.

Un raid dans le bureau du médecin

« S’il est élu, M. Trump, je peux affirmer sans équivoque, sera la personne la plus saine jamais élue à la présidence » précisait la lettre. Toutefois, le médecin a fini par révéler sur CNN en 2018 que c’est le président lui-même qui lui avait dicté la lettre. De même, le docteur avait déclaré au New York Times que M. Trump prenait des médicaments pour la repousse des cheveux. Ce qui lui aurait valu ce qu’il a appelé raid dans son bureau de New York. Après la révélation, trois représentants du président l’auraient forcé à leur remettre les dossiers médicaux de Trump en février 2017. Une information qui avait été contestée par la Maison Blanche.