Aux USA, de nombreux jeunes ont décidé de faire la queue afin d’avoir accès au vaccin contre la covid-19. De très longues files d’attente ont par exemple été observées du côté de Los Angeles où certains n’hésitent pas à camper afin d’être sûr de pouvoir avoir accès au fameux traitement contre la maladie.

Pour autant, le comté de Los Angeles ne semble pas vouloir vacciner les jeunes. En effet, le vaccin n’est, à ce jour, accessible qu’aux employés du secteur médical ainsi qu’aux personnes de 65 ans au moins. Pour autant, les jeunes tentent leur chance. En effet, ces derniers comptent sur les personnes qui ne se présentent finalement pas afin de prendre leur place.

Aux USA, les jeunes font la queue pour le vaccin

Certaines personnes font la queue 18 heures durant afin d’obtenir le fameux sésame. Ces derniers souhaitent en fait éviter que les vaccins non utilisés pour les personnes absentes ne soient jetés. De fait, au lieu de les mettre à la poubelle, plutôt les utiliser sur ces derniers. Une envie de se faire vacciner qui peut surprendre, mais que ces derniers assument.

Pas assez de doses pour tout le monde

Tout étant fermé, plutôt que de ne rien faire, ces jeunes préfèrent agir comme de bons citoyens. Pour autant, le succès de cette opération n’est pas garanti puisque les autorités sanitaires peuvent très bien prendre la décision de ne pas vacciner ces individus. Mais les flacons Moderna une fois ouverts, doivent être utilisés sous six heures et souvent, les médecins recherchent des personnes afin de se faire vacciner. Un crève-cœur pour les médecins qui aimeraient promettre à tous ces jeunes de pouvoir les vacciner le plus rapidement possible.