Alors que le président Trump a concédé sa défaite, laissant ainsi comprendre que Joe Biden sera bel et bien investi président des États-Unis d’Amérique le 20 janvier prochain, ce dernier envisage désormais de se gracier lui-même. Une situation qui se voudrait exceptionnelle si elle venait à se confirmer.

En effet, une source proche du dossier a confirmé l’information selon laquelle Donald Trump envisageait bel et bien de s’accorder le pardon présidentiel. Pour le moment, la Maison-Blanche a refusé de commenter les rumeurs sur cette possibilité, mais n’a pas non plus tenu à les démentir. Pour autant, ce n’est pas la première fois que ces rumeurs agitent la sphère politique américaine.

Donald Trump, prêt à s’accorder la grâce présidentielle ?

Selon le New York Times, le président aurait avoué à certains de ses conseillers qu’il envisageait bien de s’accorder la grâce présidentielle. Pour autant, il a tenu à se renseigner sur les effets qu’une telle décision aurait sur lui, d’un point de vue légal et politique. Impossible cependant de savoir si le milliardaire américain est revenu sur ce sujet depuis les violences de mercredi soir dernier, survenues au Capitole.

Une décision rarissime et exceptionnelle

Pour autant, cela tend à démontrer la cacophonie ambiante à la Maison-Blanche et les craintes du président sur de possibles poursuites judiciaires, qu’elles qu’en soient leur nature. Il se pourrait cependant que ce dernier n’ait pas le temps d’annoncer quoi que ce soit, de nombreux appels à sa destitution étant lancés depuis quelques heures.