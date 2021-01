Donald Trump a fini l’année 2020 en récriminant contre les élections présidentielles américaines. Un scrutin qu’il dit avoir gagné malgré la vérité des chiffres qui le donnent perdant face au démocrate Joe Biden. Le président américain n’a toujours pas reconnu sa défaite alors que le compte à rebours est lancé pour son départ de la Maison Blanche. Dans une série de tweets publiés dans la soirée de ce vendredi 1er janvier 2021, le magnat de l’immobilier a réitéré ses allégations de « corruption massive lors des élections de 2020 ». Il s’en prendra ensuite au second tour des élections du sénat qui aura lieu le mardi prochain dans l’Etat de Géorgie.

C’est “inconstitutionnel”

Pour lui, ces élections à venir sont « à la fois illégales et invalides ». Il a évoqué un décret de consentement qui serait selon lui, « inconstitutionnel ». Ce qui rendrait invalide le second tour du Sénat ainsi que sa propre défaite en Géorgie contre Biden lors de la présidentielle de l’année dernière. Le décret de consentement en question fait référence à un accord conclu en mars entre les responsables démocrates et républicains dans le comté de Peach. Une entente qui a permis aux électeurs de corriger les bulletins de vote qui contenaient un décalage présumé entre leur signature telle qu’elle apparaît sur leur bulletin et une signature que les responsables électoraux ont en dossier.

Le décret a déjà été attaqué en justice par M Trump et alliés. Le président américain est attendu à Dalton en Géorgie ce lundi 04 janvier 2021. Il effectue ce déplacement pour soutenir les candidats républicains et inviter ses partisans à voter pour eux. Kelly Loeffler et David Perdue sont les candidats du GOP. Ils seront face aux démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff.