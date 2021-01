Contrairement à Donald Trump, Joe Biden n’est pas un climatosceptique. Pendant la campagne électorale, le candidat démocrate, a promis de réintégrer les Etats-Unis dans l’accord de Paris sur le climat s’il est élu. Ce qu’il a fait quelques heures seulement après son investiture le 20 janvier dernier à Washington. Hier mercredi 27 janvier, le président américain a encore signé des décrets destinés à résoudre les problèmes du changement climatique. Les ordonnances prévoient par exemple de conserver 30% des terres et des eaux fédérales d’ici 2030. Elles tablent aussi sur une émission carbone nulle dans le pays, d’ici 2050.

“Le Texas va protéger l’industrie pétrolière et gazière de tout type d’attaque hostile…”

Les décrets ont par ailleurs suspendu les nouveaux baux pétroliers et gaziers sur les terres fédérales et mis fin aux subventions fédérales pour les combustibles fossiles « conformément à la loi applicable ». Son plan pour le climat fait déjà grincer des dents dans les rangs des « défenseurs » de l’industrie pétrolière et gazière américaine. Le gouverneur républicain du Texas a promis de combattre le programme climatique du chef de la Maison Blanche.

« Nous sommes ici dans un but unique aujourd’hui. Pour indiquer clairement que le Texas va protéger l’industrie pétrolière et gazière de tout type d’attaque hostile lancée depuis Washington DC »a déclaré Greg Abbott ce jeudi devant des dirigeants d’industrie lors d’une table ronde à Odessa au Texas. Il a assuré qu’il avait l’intention de poursuivre le gouvernement fédéral devant la justice pour sa législation environnementale. Le Républicain avait utilisé la même tactique sous l’administration Obama. Alors procureur général de l’Etat, il avait poursuivi le gouvernement fédérale 31e fois.