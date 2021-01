Face aux injustices que vivent les membres de la communauté afro-américaine aux USA, un activiste a décidé d’agir. Lui c’est Killer Mike (de son vrai nom Michael Render), rappeur et activiste très connu au sein de la communauté pour ses prises de position et ses activités en vue d’une autonomisation des noirs américains. Il a annoncé il y a quelques heures sur CNN sa volonté de lancer une banque exclusivement réservée aux afro-américains : Greenwood.

Cette banque qui sera entièrement digitale aura pour vocation de soutenir les entrepreneurs noirs et les accompagner dans la réussite de leurs projets. Killer Mike a plusieurs fois dénoncé le sort réservé aux entrepreneurs noirs dans le milieu des affaires. Ayant moins accès aux crédits et au soutien financier des banques, les noirs pour la plupart doivent se débrouiller là où de nombreuses autres communautés ont un accès plus facile au financement. «Je veux que la classe ouvrière comprenne que c’est une plateforme qui … ne vous arnaquera pas… C’est une plateforme pour le jeune essayant d’obtenir son morceau d’un rêve américain... une banque noire, ou une plateforme comme Greenwood, comprend qu’un Noir doit aller refaire sa coupe toutes les semaines. Si j’ai un client qui vient quatre fois par mois, non seulement ça représente quatre coupes à 25 dollars, mais ce sont aussi quatre occasions de ventes supplémentaires, que ce soit une brosse, un foulard ou du beurre pour cheveux.» a déclaré le rappeur à CNN.

Un projet qui plaît

Comme l’explique l’artiste, Greenwood est une banque conçue par la communauté noire et pour la communauté noire, “pour les jeunes familles, pour les jeunes gens qui veulent leur part du rêve américain”. Le nom de la banque n’a pas été choisie au hasard. Greenwood fait référence en effet au quartier d’affaires de Tusla où a eu lieu le massacre raciste des riches entrepreneurs noirs (lire ici), il y a près de 100 ans. Lancé en octobre, le site compte déjà plus de 400.000 demandes d’enregistrement.