Un enregistrement d’un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et le secrétaire d’Etat géorgien, Brad Raffensperger, a créé la polémique aux USA. En effet, hier dimanche 03 janvier 2021, le journal américain, Washington Post, avait publié cet enregistrement dans lequel le milliardaire républicain fait pression sur le secrétaire d’Etat géorgien, afin que celui-ci lui trouve plus de 11 000 bulletins de vote, pour annuler la victoire du démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle du 03 novembre dernier.

Donald Trump menace la démocratie américaine

« Je veux juste trouver 11 780 votes, ce qui est un de plus que ce que nous avons. Parce que nous avons gagné l’État » avait déclaré le locataire de la Maison Blanche dans l’enregistrement. Cet élément a fait réagir Bob Bauer, un conseiller principal de Joe biden, qui a estimé que cette action de Donald Trump menace la démocratie américaine. Dans un communiqué, il a indiqué que : « Nous avons maintenant la preuve irréfutable qu’un président a fait pression et menacé un responsable de son propre parti pour qu’il annule le décompte légal des voix d’un État et en fabrique un autre à sa place », tout en ajoutant que « cela reflète l’histoire complète et honteuse de l’attaque de Donald Trump contre la démocratie américaine ».

Notons que cet enregistrement constitue la première preuve physique qui prouve que Donald Trump a fait pression sur un responsable pour obtenir une modification des résultats des élections en sa faveur. Pour rappel, cet enregistrement intervient dans un contexte où Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite, arguant que la présidentielle lui a été volée.