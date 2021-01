Les plus hauts responsables militaires américains ont condamné l’assaut du capitole, mené par les partisans du président Donald Trump, et qui a fait la une de la presse internationale, la semaine dernière. Dans un communiqué publié hier mardi 12 janvier 2021 et signé par le plus haut général américain, Mark Milley, ainsi que par l’ensemble des chefs d’Etat-major interarmées, les plus hauts gradés américains ont également appelé les militaires à défendre la constitution et rejeter l’extrémisme.

Une meilleure protection des législateurs au capitole

« Nous avons été témoins d’actions à l’intérieur du bâtiment du Capitole qui étaient incompatibles avec l’état de droit. Les droits à la liberté d’expression et de réunion ne donnent à personne le droit de recourir à la violence, à la sédition et à l’insurrection » est-il indiqué dans le communiqué, qui souligne les défis auxquels sont confrontés les Etats-Unis plusieurs jours après l’attaque du capitole menée par les partisans du président américain, Donald Trump. La situation a d’ailleurs amené les responsables fédéraux à réfléchir sur les précautions à prendre pour assurer une meilleure protection des législateurs au capitole, siège de la démocratie américaine.

Cette déclaration des hauts responsables militaires américains intervient dans un contexte où plusieurs informations détaillées font état de plusieurs projets de militants pro-Trump d’organiser une autre manifestation, afin de perturber l’investiture du président élu, le démocrate Joe Biden. Celle-ci aura lieu le 20 janvier 2021.