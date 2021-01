A quelques jours de son départ de la Maison-Blanche, certains propos de Donald Trump sur la pandémie relative au nouveau coronavirus continuent d’être démentis par le Dr Anthony Fauci. En effet, le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle américaine avait remis en cause les statistiques sur les ravages de la pandémie. Il estimait qu’en réalité, il y aurait eu de l’exagération dans les chiffres.

” Les décès sont de vrais décès”

« Le nombre de cas et de morts du Virus chinois est très exagéré aux Etats-Unis à cause de la méthode de calcul des CDC ridicule par rapport à d’autres pays », avait laissé lire sur le réseau social de l’oiseau bleu celui qui a souvent minimisé l’effet dévastateur du Covid-19. Suite à cette déclaration, Anthony Fauci, le directeur de l’Institut national des maladies allergiques et infectieuses est monté au créneau pour s’inscrire en faux contre les propos du président américain. Il fait remarquer notamment lors d’un entretien qu’il a accordé à la chaîne de télévision ABC que « les décès sont de vrais décès ».

“C’est la réalité”

Il a par la suite poursuivi son argumentaire en insistant sur le fait que les images d’hôpitaux saturés et de personnels de santé sous tension n’étaient « pas des faux ». « C’est la réalité ». Cette publication du candidat malheureux à la dernière élection présidentielle américaine a également suscité la réaction d’un autre responsable fédéral de la Santé. Il s’agit de Jerome Adams, le directeur du Service de santé publique fédéral (Surgeon General).