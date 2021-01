Le président américain sortant, Donald Trump, a l’intention de poursuivre son mandat jusqu’à la fin, et son vice-président Mike Pence ne le déclarera pas inapte à exercer ses fonctions sur la base du 25e amendement. L’information a été donnée par un responsable américain, qui a fait savoir que les deux hommes forts de l’administration Trump se sont d’ailleurs rencontrés dans la soirée d’hier lundi 11 janvier 2021 dans le bureau ovale.

« Ils se sont engagés à poursuivre leur travail

Toujours d’après la source, Donald Trump et Mike Pence ont réitéré leur indignation suite à l’invasion du capitole, réalisée par des fervents partisans du milliardaire américain. Ils « ont réitéré que ceux qui avaient enfreint la loi et envahi le Capitole ne représentent pas le mouvement “America First” soutenu par 75 millions d’Américains » a indiqué la source, tout en ajoutant qu’« ils se sont engagés à poursuivre leur travail pour le pays jusqu’à la fin de leur mandat ». Notons que c’est la première fois que Donald Trump et son vice-président se rencontrent depuis l’attaque meurtrier du capitole. Par ailleurs, la presse américaine avait fait savoir que les relations entre Donald Trump et Mike Pence se sont détériorées depuis que ce dernier à reconnu devant le Congrès, la victoire du démocrate Joe Biden, aux élections présidentielles.

Mike Pence vu comme un traître par les pro-Trump

La situation avait suscité la colère de Donald Trump qui avait estimé, sur Twitter, que Mike Pence « n’a pas eu le courage de faire ce qu’il aurait dû faire pour protéger notre pays et notre Constitution », pendant que le capitole était envahi. En outre, les militants pro-Trump semblent considérer le vice-président comme un traitre, depuis qu’il a validé la victoire de Joe Biden. On peut en effet voir sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos qui montrent les partisans de Donald Trump crier aux portes du bâtiment abritant le Congrès, « Pendez Mike Pence ».