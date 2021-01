James Comey, l’ancien directeur du FBI qui avait maille à partir avec l’ancien président américain Donald Trump est sorti du silence. Pour rappel, les désaccords entre les deux hommes remontent à la période de l’ouverture de l’enquête du FBI. Donald Trump avait limogé James Comey et l’avait traité de tous les noms.

«Wow, je viens d’apprendre dans le défaillant New York Times que les anciens dirigeants corrompus du FBI, presque tous limogés ou forcés à quitter l’agence pour de très mauvaises raisons, ont ouvert une enquête sur moi, sans aucune raison ni preuve, quand j’ai viré ce menteur de James Comey, une vraie ordure! (…) Le FBI était en pleine tourmente (…) en raison de la mauvaise gestion de Comey à sa tête (…) Mon limogeage de James Comey a été un grand jour pour l’Amérique. C’était un flic véreux» avait déclaré M. Trump.

James Comey revient à la charge

À l’occasion des émeutes du Capitole, Jame Comey a décidé de revenir à la charge en s’en prenant à l’ancien président. Pour lui, Donald Trump est responsable des tristes événements qui ont conduit à ces violences. “C’est un délit commis en plein jour devant tout le pays… Je pense que c’est une première étape (ndlr : la nouvelle procédure contre Trump) très importante qu’il est l’objet d’une nouvelle procédure, le seul président de l’histoire américaine, à y faire face deux fois“. Pour lui le président doit même être “reconnu comme ayant commis cette attaque et, plus important encore, il ne doit plus pouvoir reprendre ses fonctions“