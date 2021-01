La situation particulièrement chaotique qui a eu lieu ce mercredi 6 janvier au Capitole aux Etats-Unis continue d’occuper l’actualité. En effet, ce jeudi, un journaliste du média américain MSNBC estime que Donald Trump ainsi que certains de ses proches devraient être arrêtés suite à cette manifestation particulière. L’homme des médias a également condamné l’attitude de la police face aux manifestants.

Il exige l’arrestation de Trump ainsi que son fils

« Si ces insurgés étaient noirs, ils auraient reçu une balle dans le visage », a notamment déclaré Joe Scarborough lors d’une émission qui a été diffusée en direct à la télévision ce jeudi. Pour le journaliste, des mesures doivent être prises pour éviter que ce type de chaos ne se répète à nouveau dans le pays. Comme solution à cette situation, il estime que Donald Trump Jr., Rudy Giuliani et Donald Trump doivent être arrêtés et jugés pour les événements de ce mercredi 6 janvier.

«C’est une insurrection contre les États-Unis d’Amérique et si Donald Trump Jr., Rudy Giuliani et Donald Trump ne sont pas arrêtés aujourd’hui pour insurrection et emmenés en prison alors nous ne sommes plus une nation de lois et nous disons seulement aux gens qu’ils peuvent le faire à nouveau », a lancé Joe Scarborough lors de l’émission. En effet, le président américain avait demandé à la foule de marcher sur le Capitole où s’étaient réunis les élus pour statuer sur la victoire de Joe Biden.

Il s’interroge sur l’attitude de la police

Le journaliste de MSNBC s’est également posé une série de questions sur l’attitude adoptée par les policiers censés sécuriser le Capitole. Il s’est rappelé des mesures de sécurité qu’imposent les policiers qui sont chargés de monter la garde au Capitole et a lancé une série d’interrogations à leur endroit. «Alors je veux savoir de la police de Capitol Hill – quoi, est-ce juste des Blancs? Ou est-ce les partisans de Donald Trump? Pourquoi criez-vous sur les gens pour avoir traversé la rue à trois pâtés de maisons du Capitole? », s’est-il interrogé.