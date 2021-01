Les médias américains ont rapporté une situation assez particulière qui s’est produite entre des partisans de Donald Trump et un pilote de la compagnie American Airlines. En effet, en plein vol, le pilote a menacé les passagers de poser l’appareil s’ils continuaient avec le bruit qu’ils faisaient. L’appareil qui a quitté Washington était en partance pour Phoenix. Dans plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir un certain nombre de passagers scander des slogans pro-Trump.

Ils criaient: “USA, USA!”

La plupart de ces passagers avaient porté des casquettes avec l’inscription «Make America Great Again». Ils criaient tous «USA, USA!». C’est ainsi que visiblement exacerbé par la situation, le pilote a menacé ses compagnons du moment. « Voilà comment ça va se passer […]. On atterrira au beau milieu du Kansas et on larguera les gens, ça m’est égal. On le fera s’il le faut, alors tenez-vous correctement s’il vous plaît », avait-il lancé à l’endroit des passagers.

Des critiques envers American Airlines

Ces mots du pilote ont par la suite suscité une série de réactions sur les réseaux sociaux. Certains indiquent que la compagnie américaine American Airlines est tout sauf patriote. Mais face aux critiques, la compagnie aérienne, a tenu à justifier l’attitude du pilote. On retient de ce courriel envoyé au quotidien américain New York Post que le pilote n’a fait qu’appliquer les protocoles en vigueur dans le secteur.