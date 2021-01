Alors que ce mercredi, des milliers de soutiens de Donald Trump manifestent pour contester la défaite de leur leader, une église s’est démarquée par un message qu’elle a affichée. Il s’agit de la National City Christian Church. Par le canal d’un communiqué, cette entité religieuse a fait savoir qu’elle ne compte pas soutenir les idéaux de la suprématie blanche et du nationalisme chrétien blanc.

“Nous rejetons l’appel du président à la violence”

Cette église rejoint en effet, le mouvement des « Black Lives Matter » qui indique que la vie des Noirs compte autant que celle des Blancs. « En tant que disciples de Jésus-Christ, nous rejetons l’appel du président à la violence et continuons de proclamer que les vies noires comptent », a fait savoir la responsable par intérim en la personne de Amy Butler, dans un communiqué.

L’église s’oppose aux idéaux de la suprématie blanche”

« Nous nous opposons aux idéaux de la suprématie blanche et du nationalisme chrétien blanc, et déclarons que notre église continuera à être un lieu de paix et de guérison », a formellement martelé la National City Christian Church. Cette option de l’entité religieuse intervient alors que plusieurs églises noires ont été victimes d’actes de vandalisme commis par des manifestants pro-Trump. Plusieurs églises de cette obédience ont vu leurs banderoles brûlées ou déchirées par les manifestants il y a quelques mois.