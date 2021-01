Dans une vidéo qui a refait surface ces derniers jours et qui date de 2019, on voit une élu pro-Trump, Marjorie Taylor Greene, défendant le droit au port d’arme, bombarder de questions David Hogg, survivant de la tuerie du lycée de Parkland (17 morts, en février 2018). « C’est un lâche », peut-on l’entendre dire dans l’élément où elle interrogeait le jeune homme de 20 ans. N’étant pas encore élue à l’époque, Marjorie Taylor Greene affirmait que plusieurs fusillades dans des écoles, comme Parkland avaient été occasionnés dans le seul but de durcir l’encadrement des armes à feu.

Concernant d’autres déclarations à polémique, la militante la mouvance pro-Trump QAnon, avait liké un commentaire affirmant qu’une « balle dans la tête » de Nancy Pelosi, serait la façon la plus rapide de l’empêcher d’occuper à nouveau ses fonctions. Aujourd’hui qu’elle siège à la Chambre des représentants, Marjorie Taylor Greene fait l’objet d’une grosse polémique à propos de ses affirmations au point où elle est même invitée à démissionner.

“Mais à quoi pensaient-ils donc?”

De vives réactions ont été soulevées après l’annonce qu’elle allait siéger à la commission de l’Éducation de la Chambre. « Ce qui m’inquiète c’est que les dirigeants républicains de la Chambre soient prêts à (…) ignorer ces déclarations », a déclaré ce jeudi Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre. « La nommer à la commission sur l’Éducation, alors qu’elle s’est moquée des tueries de petits enfants, (…), mais à quoi pensaient-ils donc? » s’est interrogée la démocrate.

Pour un élu démocrate, Jimmy Gomez, la républicaine représentant un « danger » et qu’il présenterait pour cette raison une résolution afin qu’elle soit expulsée du Congrès. Pour sa part, Marjorie Taylor Greene a déclaré via Twitter ce jeudi que « les médias ne rapportent que les mensonges, les calomnies et les attaques afin de créer l’image qu’ils veulent donner au monde. »