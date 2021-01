Ce vendredi, le groupe démocrate américain a introduit une résolution visant à bloquer la vente de bombes américaines à l’Arabie Saoudite. Une décision confirmée par Gregory Meeks, élu de New York, qui siège à la tête du comité des affaires étrangères au sein du Congrès américain. Une nouvelle preuve que le prochain gouvernement va tout faire pour tourner la page Trump.

Dans les faits, ce texte vise à pousser le Congrès à opposer son veto à la vente de bombes au Royaume d’Arabie Saoudite, de crainte qu’elles pourraient être utilisées au Yémen, dans le cadre de la terrible guerre qui y sévit actuellement. Une guerre qui a entraîné l’une des pires, si ce n’est la pire crise humanitaire de l’histoire moderne.

Des bombes américaines, vendues à l’Arabie saoudite

Selon le texte, il n’y a aucune justification à ce que l’administration vende des centaines de bombes et plus de 60.000 munitions à l’Arabie Saoudite. Au Yémen, la situation est tout simplement terrible et si le gouvernement saoudien venait à utiliser ces bombes sur place, Washington se rendrait coupable d’une certaine complicité.

Le clan démocrate souhaite s’y opposer

Le 29 décembre dernier a débuté la notice de trente jours au cours de laquelle le Congrès peut discuter et, le cas échéant, s’opposer à cette vente comptant pour 290 millions de dollars. Un sujet épineux, qui a longtemps entaché les relations entre le Congrès et l’administration Trump. En effet, ce dernier s’est montré assez proche du gouvernement saoudien, arguant qu’il fallait ces alliés afin de contrer l’Iran, ce qui a eu le don d’agacer les démocrates.