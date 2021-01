Le chef de l’Etat Patrice Talon a désigné sa colistière pour la présidentielle du 11 avril prochain. Il s’agit de l’actuelle vice-présidente de l’assemblée nationale, Mariam Chabi Talata Zimé. La probable vice-présidente du Bénin a déclaré aux médias être surprise par la nouvelle et attend une notification de son parti et du Chef de l’Etat.

Le choix de Mariam Chabi Talata Zimé comme prochaine vice-présidente du Bénin n’a pas été officiellement annoncée par la présidence de la République ni par ses canaux officiels. L’information a été donnée par les médias nationaux et internationaux. Lundi 25 janvier 2021, lors d’une interview accordée aux médias, la concernée a indiquée avoir été surprise par la nouvelle.

Aucune confirmation officielle

A en croire Mariam Chabi Talata Zimé, elle n’a reçu jusque-là, aucune confirmation ni de son parti ni du chef de l’Etat. «Comme vous, j’ai appris l’information et j’attends le Chef de l’État qui est celui qui choisit son colistier ou sa colistière, qu’il se prononce. C’est une surprise pour moi aussi», a-t-elle fait savoir. Suppléante du ministre de l’intérieur Sacca Lafia, la députée à l’assemblée nationale est enseignante de philosophie.

Sa désignation répond non seulement à l’équilibre régional mais aussi et surtout à l’égalité homme-femme, souvent reproché au régime en place. Mariam Chabi Zimé Talata sera sans doute, la première vice-présidente que le Bénin aura eu de toute son histoire politique et assumera les fonctions de Président de la République en cas de vacance du poste.