Après que Telegram eut arraché des millions d’utilisateurs à WhatsApp à la suite de l’annonce faite par ce dernier d’un changement au niveau de sa politique de confidentialité, les frères Dourov viennent de rendre disponible sur leur application, une nouvelle fonctionnalité qui favorisera encore de nouveau départ chez la filiale de Facebook. Telegram a souhaité faciliter la migration des discussions de WhatsApp vers son application.

Dans sa dernière version disponible sur iOS et Android, Telegram a proposé une fonctionnalité qui permet à l’utilisateur de récupérer les archives de ses conversations WhatsApp, et également de KakaoTalk et Line. Une fois que l’utilisateur installe Telagram et souhaite poursuivre ses discutions qu’il avait entamé sur WhatsApp, il n’aura qu’à récupérer les échanges de même que les images, les vidéos et documents.

Sur son blog officiel, Telegram a expliqué comment procéder. Depuis WhatsApp sur iOS, « ouvrez la page des Infos de contact ou des Infos de groupe […], touchez Exporter discussion, puis choisissez Telegram dans le menu de partage, » a expliqué Telegram. Concernant les utilisateurs d’un téléphone Android, il leur suffira simplement d’ouvrir une discussion sur WhatsApp, appuyer ensuite sur « Plus » et « Exporter discussion », et sélectionner enfin la nouvelle application dans le menu de partage.

Pas de chiffrement de bout en bout

Il faut noter toutefois que si sur WhatsApp, l’intégralité des échanges est chiffrée de bout en bout, tel n’est pas le cas avec Telegram qui propose les « conversations secrètes, » des échanges particuliers entre deux utilisateurs seulement. Cela signifie que l’exportation des messages WhatsApp vers Telegram fait perdre cette confidentialité, et tous les messages précédemment envoyés, en étant ainsi importés sur Telegram, apparaîtront sur les serveurs de l’entreprise.