Lancé en 2016, TikTok est une application mobile de partage de vidéo et de réseautage. Il compte aujourd’hui quelque 700 millions d’utilisateurs dans le monde entier. La plateforme doit son succès à ses vidéos courtes et ses challenges. Elle est depuis concurrencée par Reels d’Instagram qui permet aux utilisateurs de poster des formats de vidéos courts et Spotlight, la trouvaille de Snapchat. Mais le véritable concurrent de TikTok pourrait bien être Youtube Shorts.

« Nous sommes impatients de lancer Shorts dans davantage de marchés cette année »

Les petites vidéos de ce nouveau lecteur actuellement testé en Inde ont déjà été vues par un nombre impressionnant de personnes. « Jusqu’à présent, les vidéos de notre nouveau lecteur Shorts-qui aide les gens autour du monde à regarder des vidéos courtes sur YouTube-recueillent le chiffre impressionnant de 3,5 milliards de vues quotidiennes ! » s’est exclamé la patronne du célèbre site d’hébergement de vidéos, contente du succès de la version Bêta de l’outil. « Nous sommes impatients de lancer Shorts dans davantage de marchés cette année » a poursuivi Susan Wojcicki dans une lettre qui dévoile les priorités de son entreprise pour 2021.

Bourreaux des cœurs d’ados

Rappelons que Youtube Shorts est toujours en développement et on ne peut y accéder qu’en Inde où il est en train d’être testé. Le projet avait été lancé en septembre 2020. A l’époque, le média social présentait Shorts comme une « nouvelle façon pour (ses futurs utilisateurs de) s’exprimer en 15 seconde au moins ». Shorts est intégré à Youtube. Avec ce sérieux concurrent qui s’annonce TikTok sait désormais à quoi s’en tenir, lui qui a déjà conquis les cœurs des adolescents à travers le monde.