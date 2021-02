Davido, la star de la musique nigériane continue de faire parler de lui. En effet, dans une publication qu’il a faite sur le réseau social Instagram, il se réjouit d’avoir employé un moyen de transport aérien pour aller prendre un déjeuner avec les siens. A en croire la publication de ce dernier, il lui aurait fallu quatre heure d’horloge pour effectuer le trajet Atlanta-Los Angeles. Les images publiées par l’interprète de « Fall » le montrent au pied d’un Jet privé sur un tapis bleu tenant quelque chose en main.

Le richissime artiste nigérian n’a souvent pas caché l’étendue de sa fortune. Il y a quelques jours, le natif d’Atlanta était pourtant revenu sur son expérience au pays de l’oncle Sam. Le fils du richissime homme d’affaires Adedeji Adeleke confiait dans une publication Instagram ce mercredi qu’il avait vécu une vie de misère à Atlanta avec certains de ses cousins. Sa vie aurait connu une véritable métamorphose quand il est devenu une star.

Il aurait vécu dans la misère il y a 12 ans

« Je suis allé dans mes anciens appartements où je vivais, il y a 12 ans, avec Sina et B-Red !!! Aussi difficile que cela puisse être vrai… Nous n’avions pas d’argent, pas de soutien juste nous et un rêve !! 12 ans plus tard, nous sommes des millionnaires ! En route vers un milliard !!! Merci Dieu. Ne perdez jamais la foi », avait-il posté sur Instagram.