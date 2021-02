Tout avait commencé en 2014 lorsqu’un tribunal de district de Kempten en Allemagne avait condamné un homme, âgé alors de 29 ans, à trente-quatre mois de prison pour modification de données, espionnage de données et fraude informatique. Le jeune homme avait alors créé des logiciels malveillants, cachés sous l’apparence de fichiers de musique ou de film, ce qui lui permettait d’utiliser les ordinateurs de ces victimes pour générer des bitcoins. Ses victimes, estimées à près 300.000 internautes, lui auraient permis sans le vouloir de constituer une richesse de plus de 1.800 bitcoins.

Après les investigations, seulement 86 bitcoins ont pu être saisis par la justice. Le restant, plus de 1.700 bitcoins, estimée à environ 53 millions d’euros est resté inaccessible. Pour cause, la justice n’a pas les moyens d’accéder à la fortune, puisqu’elle n’a pas accès au mot de passe du portefeuille numérique. La vente des 86 bitcoins préalablement saisis a permis de générer 500.000 euros, encaissés par le Trésor public allemand, selon les explications de Süddeutsche Zeitung.

La justice garde espoir

Une fois sorti de prison maintenant, l’escroc ne peut lui-même non plus mettre la main sur sa fortune bien que disposant du mot de passe du compte. La justice a pris des dispositions allant dans ce sens. La justice espère elle-même mettre la main sur le butin, mais de quel moyen, on ne saurait le dire. « Qui sait si une enquête n’aboutira pas à quelque chose un jour » a répondu Sebastian Murer, procureur de Kempten interrogé dans les colonnes du Süddeutsche Zeitung.