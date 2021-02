Face à l’influence grandissante de la Chine en Afrique, les occidentaux veulent redoubler d’effort pour garder leur influence sur le continent africain. La nouvelle administration américaine ne veut pas abandonner cette idée, loin de là. La nouvelle ambassadrice américaine à l’ONU est donc une habituée des arcanes des pouvoirs africains.

Linda Thomas-Greenfield, puisque c’est d’elle qu’il s’agit a déjà représenté les USA dans diverses fonctions en Afrique : comme le rappelle RFI, elle a été en poste au Nigéria, mais aussi coordinatrice humanitaire au Rwanda, au Liberia et secrétaire d’État adjointe aux Affaires africaines sous Obama. Comme d’habitude, le sol africain est le théâtre d’une bataille d’influence âpre que bon nombre d’africains n’imaginent même pas. La nouvelle ambassadrice américaine à l’ONU sait pourquoi elle a été choisie, elle qui connaît bien les politiques africaines, et certains politiciens.

D’ailleurs, un sénateur démocrate du nom de Bob Menendez a bien résumé l’affaire : « Vous avez été, tel un canari à la mine, l’une des premières à nous mettre en garde de la main mise chinoise sur l’Afrique ». Il faut dire que la diplomate analyse depuis bon nombre d’années les dettes des pays africains qui se jettent pieds et poings liés dans les bras de la Chine : « Ça n’a pas marché pour les Africains, et ça ne s’est pas déroulé comme le prévoyaient les Chinois…Ils ont échoué parce que les Africains préféreront plutôt, lorsque c’est possible, travailler avec les États-Unis. Mais pour l’instant, malheureusement, ils n’ont pas toujours le choix. Nous devons en tirer avantage, et être plus proactifs dans notre engagement sur le continent africain. » Quant à son avis sur la Chine : « J’ai une longue expérience à propos de l’influence nuisible de la Chine, de leur stratégie d’endetter et piéger, en Afrique et ailleurs…La Chine est un adversaire stratégique, qui pose des défis à notre sécurité, à notre prospérité et à nos valeurs. La Chine enfreint largement les droits de l’homme, a des ambitions autoritaires qui vont à l’encontre de nos valeurs démocratiques. »