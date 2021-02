Restés muet durant toute la période du dépôt des dossiers de candidature à l’élection présidentielle, Candide Azannaï a fini par sortir de sa tanière. L’ancien allié de Patrice Talon dénonce avec vigueur, la barbarie subie par l’ancien ministre des Sports Ganiou Soglo et appelle le pouvoir à clarifier la situation. Il l’a fait savoir à travers un communiqué de presse.

A travers un communiqué en date du 06 février 2021, l’ancien ministre de la défense Candide Azannaï donne sa position à la suite de l’“assassinat manqué” de Ganiou Soglo. Le président du Parti Restaurer l’Espoir au nom de la résistance nationale dénonce l’acte criminel. L’ancien député évoque la thèse d’une “mort programmée“.

L’agression de Ganiou Soglo est un acte délétère, lâche, inacceptable et incompréhensible, à en croire la résistance nationale. Candide Azannaï, Coordonnateur de la résistance condamne avec la dernière rigueur les actes aussi barbares et criminels. La résistance appelle les autorités sécuritaires et judiciaires à prendre les dispositions nécessaires pour démasquer les auteurs de cette agression.