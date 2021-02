Cela fait quelques heures que l’affaire défraie la chronique au Bénin. L’agression violente de l’ancien ministre Ganiou Soglo, fils de Nicéphore Dieudonné Soglo. Si l’agression a relancé la tension entre mouvance et opposition, certains, comme l’ancienne ministre Reckya Madougou allant jusqu’à dénoncer un climat de peur dans le pays. Que pense le gouvernement du président Patrice Talon de l’affaire ?

La réponse a cette question est venue par le biais du ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orounla. À travers un communiqué publié sur la toile, il a condamné l’attaque contre Ganiou Soglo et rassurer quant aux mesures en place pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Lire ci-dessous la déclaration.

Déclaration du ministre Orounla

Le Gouvernement déplore et condamne l’atteinte portée à l’intégrité physique de notre compatriote Ganiou Soglo, agressé dans la nuit du vendredi 05 février 2021. Le Gouvernement s’assure de la diligence des investigations promptement entreprises par les services de la Police Républicaine afin d’élucider les circonstances et les mobiles de cette agression et d’en appréhender les auteurs.

Tout en rassurant du maintien des mesures pertinentes inlassablement mises en œuvre depuis plusieurs années pour garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la paix et la tranquillité dans notre pays, le gouvernement adresse le témoignage de sa compassion à l’endroit de notre compatriote et lui souhaite prompt rétablissement.

Alain OROUNLA, Ministre Porte-Parole du Gouvernement