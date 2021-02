Après les 14 premiers films documentaires de réalisateurs béninois lauréats du festival Lagunimages, projetés le jeudi 18 février 2021, Canal+ Bénin a offert d’autres projections. Le vendredi 19 février, 12 films documentaires béninois lauréats de Ciné 229 Awards de Ismath Baguiri, ont été projetés à Canal Olympia dans une salle pleine. Certains ont dû attendre au-dehors pendant un certain temps pour que des places se libèrent avant d’avoir accès à la salle et de savourer les créations des cinéastes Béninois.

«Temitayo », «Moi je sais tout », «Le sel de djègbadji », «Femme de couleur », «Chassé-croisé », «Dominant dominé », «Igui Guélèdè », «Ola », «Achimie », «La famille de Chegun », «Deadly battle » et «Peace and love » sont les douze films documentaires qui ont retenu l’attention de ceux qui ont effectué le déplacement de Canal Olympia ce vendredi 19 février 2021. Et les sujets traités dans ces films documentaires sont entre autre, la violence conjugale et les séquelles qu’elles peuvent avoir sur les enfants, la persévérance et le travail, l’infidélité, la Drépanocytose, le coronavirus et les mesures barrières. La soirée cinématographique a débuté par «Temitayo » réalisé par Giovannia Atodjinou-Zinsou. C’est l’histoire d’une fille qui depuis l’âge de 10 ans est témoin innocente et impuissante de scènes de violences sur sa mère par son père.

Elle n’a jamais compris la tendresse dont fait preuve sa mère à l’égard de son père après les agressions. Elle a essayé de la convaincre de s’enfuir en vain. Alors elle s’est forgée au cours du temps, à l’école, la carapace de la fille difficile, l’élément perturbateur de la classe. De sorte qu’elle n’a pas d’amis et déteste son père qu’elle ne considère même plus comme son géniteur. Ceci pour que personne ne se rende compte de sa souffrance, de ce qu’elle vit. A 22ans, elle a décidé, sans en informer ses parents, de s’offrir les services d’une psychologue. Cette dernière va essayer d’aider cette fille à se libérer de sa souffrance et à retrouver la joie de vivre. A travers ce film-documentaire, Giovannia Atodjinou-Zinsou veut attirer l’attention sur la souffrance des enfants qui vivent dans les foyers où ce genre de phénomène se produit et les séquelles qu’ils peuvent trainer toute leur vie.

Contribuer au dévelopement du cinéma béninois

L’objectif de Canal+ Bénin et ses partenaires en offrant ces deux jours de projection est de contribuer au développement du cinéma au Bénin. Car, il y a beaucoup de talents dans la communauté des cinéastes. Il était donc important pour Canal+ Bénin de les mettre en valeur. Et pendant ces deux jours, les téléspectateurs ont pu apprécier le talent des réalisateurs et acteurs Béninois. L’initiative a été saluée par tous les cinéastes, réalisateurs, acteurs et même par les Béninois de tous âges qui ont regardé les projetions.