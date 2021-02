Dans le cadre de l’organisation de l’élection présidentielle prochaine, les Nations-Unies ont dépêché à Cotonou leur représentant pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel Mohamed CHAMBAS. Mardi 09 février 2021, le diplomate a eu plusieurs échanges avec les partis politiques de l’opposition et de la mouvance. La rencontre a connu la participation du parti Restaurer l’Espoir qui a adressé un mémorandum à la délégation Onusienne.

C’est au nom de la Résistance que l’ancien député Guy Mitokpè a présenté à l’équipe Onusienne les observations de la plateforme et de son parti Restaurer l’Espoir sur le processus électoral. Mais après cela, l-ex suppléant de Candide Azannai a claqué la porte, signe de son opposition aux pratiques en cours. La rencontre a connu la participation de plusieurs autres formations de l’opposition dont la Dynamique Unitaire pour le Développement de Valentin Houdé et la Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) mais aussi des Démocrates, Eric Houndété et Réckya Madougou.

En effet, selon le mémorandum, la tenue de l’élection présidentielle prochaine est un « coup de force visant à parachever un coup d’Etat de type nouveau sous le malicieux prétexte de réformes », dénonce la plateforme de la Résistance. A cette occasion, des recommandations et exigences ont été faites pour le dénouement de la crise politique que traverse le pays.

Guy Mitokpè a par ailleurs appelé le peuple béninois à intensifier la lutte pacifique et non violente pour la restauration de la démocratie et exige de la communauté internationale, la Restitution du pouvoir législatif, la condamnation du tripatouillage sectaire de la constitution, la contribution à la Réconciliation nationale et à la Paix ainsi que le respect des décisions de justice. « A Restaurer l’Espoir, nous sommes des résistants et non des opposants », a fait savoir l’ancien député.