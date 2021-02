Le candidat du Front pour la restauration de la démocratie à l’élection présidentielle d’avril 2021, Joël Aïvo a tenu une conférence ce mardi 16 février à Porto-Novo. Recalé par la Commission électorale nationale autonome (CENA), le professeur a indiqué que le parrainage introduit dans la constitution et dans le code électoral vise trois objectifs. Pour le professeur, la raison d’être du parrainage «est bien d’éloigner du Président Talon, tout candidat à sa succession, tout adversaire imprévisible, redoutable et capable de défier les lois de la fraude électorale et de le surprendre dans les urnes ».

L’universitaire indique qu’ils (ses alliés et lui) ne sont pas dupes. Ils savent que l’un des objectifs du parrainage est «surtout de permettre au Président de la République, candidat à sa succession, de sélectionner et de choisir parmi les candidats, des adversaires en trompe l’œil qui, en réalité, n’ont aucune divergence politique avec lui et qui ne sont préposés que pour servir de faire-valoir ». Joël Aïvo précise que la finalité ultime du parrainage, est «de priver les Béninois d’avoir le choix entre des courants politiques opposés, entre des Hommes et des Femmes de tempéraments différents, entre deux (2) conceptions de l’État, deux (2) visions du pays et deux (2) projets politiques clairement opposés ».

Il estime que c’est pour ces raisons que «l’opposition d’une immense majorité de notre peuple, malgré la mobilisation des corps constitués de la nation, des autorités traditionnelles et religieuses, le gouvernement prend le risque d’engager le pays dans un troisième scrutin complètement délégitimé ». Mais, il reste convaincu que le peuple béninois, «nourri à la démocratie depuis trente (30) ans, défendra par tous les moyens constitutionnels, son droit de choisir librement ses dirigeants ».